На Запорожье разрушен железнодорожный мост, по которому оккупанты перегоняли оружие и технику

Июль, 03 в 20:16

В Запорожской области произошел взрыв между Мелитополем и Токмаком, в результате чего был разрушен железнодорожный мост. Им оккупанты перегоняли на фронт склады с оружием и военной техникой.

Официальные источники пока не подтверждали и не опровергали подрыв моста. Речь идет о железнодорожной переправе в селе Любимовка. Это участок сообщения между Мелитополем и Токмаком.

Напомним, что 3 июля украинские защитники уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Они нанесли более 30 ударов по врагу.

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Источник: Штаб обороны Запорожского края