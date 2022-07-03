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Факти / Україна

На Запоріжжі зруйновано залізничний міст, яким окупанти перегоняли зброю та техніку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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вибух

У Запорізькій області стався вибух між Мелітополем та Токмаком, в результаті чого було зруйновано залізничний міст. Ним окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Офіційні джерела поки не підтверджували та не спростовували підрив мосту. Мова йде про залізничну переправу в селі Любимівка. Це ділянка сполучення між Мелітополем та Токмаком.

Нагадаємо, що 3 липня українські захисники знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Вони завдали понад 30 ударів по ворогу.

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Джерело: Штаб оборони Запорізького краю

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