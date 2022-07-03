Обстрел Доброполья: ранены семилетний мальчик и трехлетняя девочка
В течение суток из-за обстрелов РФ еще двое украинских детей получили ранения.
Пострадали несовершеннолетние 2 июля при обстреле оккупантами гражданской инфраструктуры Доброполья Донецкой области.
Ранения получили семилетний мальчик и трехлетняя девочка.
В общей сложности по состоянию на 3 июля количество раненых детей от действий российских захватчиков достигло по меньшей мере 642.
Больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области – 342,
- в Харьковской области – 185,
- в Киевской области – 116,
- в Черниговской области – 68,
- в Луганской области – 61,
- в Николаевской области – 53,
- в Херсонской области – 52,
- в Запорожской области – 31.
За время полномасштабной войны России против Украины погибли 344 ребенка.
Эти цифры, отмечают в Офисе Генпрокурора, не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Кроме того, россияне бомбардировками и обстрелами повредили 2 102 учебных заведения.
Из них 215 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.