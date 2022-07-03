Июль, 03 в 9:20

В течение суток из-за обстрелов РФ еще двое украинских детей получили ранения.

Пострадали несовершеннолетние 2 июля при обстреле оккупантами гражданской инфраструктуры Доброполья Донецкой области.

Ранения получили семилетний мальчик и трехлетняя девочка.

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В общей сложности по состоянию на 3 июля количество раненых детей от действий российских захватчиков достигло по меньшей мере 642.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 342,

в Харьковской области – 185,

в Киевской области – 116,

в Черниговской области – 68,

в Луганской области – 61,

в Николаевской области – 53,

в Херсонской области – 52,

в Запорожской области – 31.

За время полномасштабной войны России против Украины погибли 344 ребенка.

Эти цифры, отмечают в Офисе Генпрокурора, не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, россияне бомбардировками и обстрелами повредили 2 102 учебных заведения.

Из них 215 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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