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Факты / Украина

Обстрел Доброполья: ранены семилетний мальчик и трехлетняя девочка

Татьяна Забожко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

В течение суток из-за обстрелов РФ еще двое украинских детей получили ранения.

Пострадали несовершеннолетние 2 июля при обстреле оккупантами гражданской инфраструктуры Доброполья Донецкой области.

Ранения получили семилетний мальчик и трехлетняя девочка.

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В общей сложности по состоянию на 3 июля количество раненых детей от действий российских захватчиков достигло по меньшей мере 642.

Больше всего пострадало детей:

  • в Донецкой области – 342,
  • в Харьковской области – 185,
  • в Киевской области – 116,
  • в Черниговской области – 68,
  • в Луганской области – 61,
  • в Николаевской области – 53,
  • в Херсонской области – 52,
  • в Запорожской области – 31.

За время полномасштабной войны России против Украины погибли 344 ребенка.

Эти цифры, отмечают в Офисе Генпрокурора, не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, россияне бомбардировками и обстрелами повредили 2 102 учебных заведения.

Из них 215 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора
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