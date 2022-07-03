Обстріл Добропілля: поранені семирічний хлопчик та трирічна дівчинка

Липень, 03 в 9:20

Упродовж доби через обстріли РФ ще двоє українських дітей дістали поранення.

2 липня неповнолітні постраждали під час обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області. Поранення дістали семирічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Загалом станом на 3 липня кількість поранених дітей від дій російських загарбників сягнула щонайменше 642.

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Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 342,

у Харківській області – 185,

у Київській області – 116,

у Чернігівській області – 68,

у Луганській області – 61,

у Миколаївській області – 53,

у Херсонській області – 52,

у Запорізькій області – 31.

За час повномасштабної війни Росії проти України загинули 344 дитини.

Ці цифри, наголошують в Офісі генпрокурора, не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, росіяни бомбардуваннями та обстрілами пошкодили 2 102 заклади освіти. Із них 215 зруйновані повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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