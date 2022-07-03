Обстріл Добропілля: поранені семирічний хлопчик та трирічна дівчинка
Упродовж доби через обстріли РФ ще двоє українських дітей дістали поранення.
2 липня неповнолітні постраждали під час обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області. Поранення дістали семирічний хлопчик та трирічна дівчинка.
Загалом станом на 3 липня кількість поранених дітей від дій російських загарбників сягнула щонайменше 642.
Найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області – 342,
- у Харківській області – 185,
- у Київській області – 116,
- у Чернігівській області – 68,
- у Луганській області – 61,
- у Миколаївській області – 53,
- у Херсонській області – 52,
- у Запорізькій області – 31.
За час повномасштабної війни Росії проти України загинули 344 дитини.
Ці цифри, наголошують в Офісі генпрокурора, не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, росіяни бомбардуваннями та обстрілами пошкодили 2 102 заклади освіти. Із них 215 зруйновані повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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