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Факти / Україна

Обстріл Добропілля: поранені семирічний хлопчик та трирічна дівчинка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Упродовж доби через обстріли РФ ще двоє українських дітей дістали поранення.

2 липня неповнолітні постраждали під час обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області. Поранення дістали семирічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Загалом станом на 3 липня кількість поранених дітей від дій російських загарбників сягнула щонайменше 642.

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Найбільше постраждало дітей:

  • у Донецькій області – 342,
  • у Харківській області – 185,
  • у Київській області – 116,
  • у Чернігівській області – 68,
  • у Луганській області – 61,
  • у Миколаївській області – 53,
  • у Херсонській області – 52,
  • у Запорізькій області – 31.

За час повномасштабної війни Росії проти України загинули 344 дитини.

Ці цифри, наголошують в Офісі генпрокурора, не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, росіяни бомбардуваннями та обстрілами пошкодили 2 102 заклади освіти. Із них 215 зруйновані повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора
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