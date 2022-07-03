РФ намагається або обійти Лисичанськ, або прорватися до міста – Жданов

Лисичанськ залишається під контролем ЗСУ, які продовжують обороняти місто.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Проводимо ротацію військ у місті Лисичанськ і на даний момент по можливості наших ЗСУ утримуємо Лисичанськ. Немає поки що інформації, що Генштаб ухвалить рішення залишити місто, тому бій за місто триває, вуличні бої йдуть, у самому Лисичанську точаться бої навколо міста, особливо на південно-західній околиці міста, де РФ намагається або обійти його, або прорватися до самого міста. Ми боремося за місто і поки що ніхто здавати та виходити з Лисичанська не збирається, – повідомив експерт.