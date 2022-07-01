Июль, 01 в 17:57

Июль может стать месяцем уменьшения напряжения в полномасштабной войне на территории Украины. Однако борьба может происходить в геополитической плоскости, поскольку РФ пытается принудить Киев к уступкам.

Об этом сообщил во время общенационального телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

– Судя по информации, которая есть в открытом доступе, июль может стать месяцем уменьшения напряжения и позиционной войны на фронте, но большой войны в геополитическом пространстве. Мы уже видим выпады со стороны России относительно принуждения нас к переговорному процессу и воплощению в жизнь плохих прогнозов окончания войны – для нас и Запада, — подчеркнул эксперт.

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В то же время Жданов напомнил, что в августе ожидается поступление в Украину вооружения от стран-партнеров “в необходимом количестве”.

Комментируя вчерашнее заявление американского лидера Джо Байдена, что более 50 стран обязались оказать военную помощь Украине, эксперт обратил внимание на разъяснение США. Речь идет о том, что цифры, озвученные Байденом, – это общее количество вооружения, которое поставят нашему государству 50 стран, включая уже поступившее.

– То есть это не “еще” (поступит, — Ред.), а “включительно”. Вот такая разница. Но в том объеме, который объявил Джо Байден, этого будет достаточно для того, чтобы мы начали формирование ударной группировки для проведения контрнаступательной операции, — отметил Жданов.

Он уточнил, что важным является предоставление Украине дополнительной артиллерии, которая позволит прикрыть ВСУ и проводить наступательные действия, а также средств ПВО и авиации. Последние две составляющие помогут Украине “в конце концов, хоть как-то закрыть небо” и защитить мирные города от ракетных ударов РФ.

Комментируя нынешнюю ситуацию на фронте и цели РФ, Жданов объяснил, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, что является “политической целью на этом этапе войны”.

В то же время действия войск РФ в Харьковской области, по мнению эксперта, являются “отвлекающим ударом, чтобы растянуть силы ВСУ”, то есть заставить перебросить туда силы с восточного направления.

Российские захватчики также пытаются усилить Запорожское направление и перебрасывают туда войска, чтобы заблокировать продвижение ВСУ.

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Фото: Генеральный штаб ВСУ