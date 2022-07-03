Липень, 03 в 7:43

3 липня російські військові зосереджують основні зусилля на Донецькому напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині окупанти намагаються закріпитися на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки Луганської області.

– Окупанти, напевно, кинули усі сили на Лисичанськ. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську впродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент, – зауважує керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, нині на Луганщині російські військові оснащені значною кількістю зброї, навіть попри знищення кількох складів із ворожими боєприпасами.

Зараз дивляться

– Росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються, – зазначає Сергій Гайдай.

РФ намагається закріпитись у районі Лисичанська та Верхньокам’янки – Генштаб ЗСУ / 6 фотографий

Намагались упродовж доби росіяни вести наступ поблизу Білогорівки.

– Однак, не досягнувши успіху, змушені були відійти, – додають у Генштабі ЗСУ.

Неодноразово безуспішно намагалася армія РФ штурмувати район неподалік Мазанівки на Слов’янському напрямку.

Але й тут, отримавши відсіч від ЗСУ, окупантам довелось відійти.

Успішно відбили ворожий штурм українські військові й неподалік Прудянки на Харківському напрямку.

Тривають бої в районі Спірного на Бахмутському напрямку, де російські військові намагаються вести наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Сергій Гайдай

Фото:Сергій Гайдай