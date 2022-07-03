Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ намагається закріпитись у районі Лисичанська та Верхньокам’янки – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Лисичанська

3 липня російські військові зосереджують основні зусилля на Донецькому напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині окупанти намагаються закріпитися на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки Луганської області.

– Окупанти, напевно, кинули усі сили на Лисичанськ. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою.

Якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську впродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент, – зауважує керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, нині на Луганщині російські військові оснащені значною кількістю зброї, навіть попри знищення кількох складів із ворожими боєприпасами.

Зараз дивляться

– Росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються, – зазначає Сергій Гайдай.

Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
Обстріл Лисичанська
РФ намагається закріпитись у районі Лисичанська та Верхньокам’янки – Генштаб ЗСУ / 6 фотографий

Намагались упродовж доби росіяни вести наступ поблизу Білогорівки.

– Однак, не досягнувши успіху, змушені були відійти, – додають у Генштабі ЗСУ.

Неодноразово безуспішно намагалася армія РФ штурмувати район неподалік Мазанівки на Слов’янському напрямку.

Але й тут, отримавши відсіч від ЗСУ, окупантам довелось відійти.

Успішно відбили ворожий штурм українські військові й неподалік Прудянки на Харківському напрямку.

Тривають бої в районі Спірного на Бахмутському напрямку, де російські військові намагаються вести наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУСергій Гайдай

Фото:Сергій Гайдай

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка