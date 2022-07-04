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Факти / Україна

ЗСУ знищили один з найбільших російських складів боєприпасів у Сніжному

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ знищили один з найбільших російських складів боєприпасів у Сніжному

В окупованому місті Сніжному ліквідовано один із найбільших російських складів боєприпасів.

Про це заявив депутат Верховної Ради Юрій Мисягін зі Слуги народу, коментуючи відео з вибухами, що з’явилися у соцмережах уночі 4 липня.

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– Склад знаходився у глибокому тилу в окупованому з 2014 року місті Сніжному Донецької області. Локація: Сніжнянськхіммаш. З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи із розривів, від найбільшого складу БК мало що залишиться, – повідомив депутат.

На його думку, вибухи у Сніжному стануть сильним ударом по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області.

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Нагадаємо, що 3 липня українські захисники знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Вони завдали понад 30 ударів по ворогу.

Джерело: Юрій Мисягін

Фото: скрін з відео

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