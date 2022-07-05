Аж искрит: Генштаб показал, как ВСУ уничтожают оккупантов на юге Украины

Июль, 05 в 13:48

На юге Украины 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка нанесла удар по военной технике и живой силе противника.

Соответствующее видео было опубликовано в Генштабе.

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— 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж искрит, сдерживает российские войска на юге Украины — воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага, — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ситуация в операционной зоне ОК Юг — динамичная и напряженная, но находится под контролем сил обороны. В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой.

Источник: Генштаб

Фото: скрин с видео