Аж іскрить: Генштаб показав, як ЗСУ нищать окупантів на півдні України

Липень, 05 в 13:48

На півдні України 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка завдала удару по військовій техніці та живій силі противника.

Відповідне відео опублікували в Генштабі.

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– 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж іскрить, стримує російські війська на півдні України – воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що ситуація в операційній зоні ОК Південь динамічна та напружена, але під контролем сил оборони. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилене підводним човном.

Джерело: Генштаб

Фото: скрін з відео