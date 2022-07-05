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Факти / Україна

Аж іскрить: Генштаб показав, як ЗСУ нищать окупантів на півдні України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Аж іскрить: Генштаб показав, як ЗСУ нищать окупантів на півдні України

На півдні України 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка завдала удару по військовій техніці та живій силі противника.

Відповідне відео опублікували в Генштабі.

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– 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж іскрить, стримує російські війська на півдні України – воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що ситуація в операційній зоні ОК Південь динамічна та напружена, але під контролем сил оборони. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилене підводним човном.

Джерело: Генштаб

Фото: скрін з відео

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