Лідери РФ готуються до мобілізації на окупованих територіях і намагаються закріпитися у Сєвєродонецьку та Лисичанську – ISW

4 липня російські війська вжили заходів щодо закріплення контролю над захопленими Сєвєродонецьком та Лисичанськом і, ймовірно, спробують встановити адміністративний окупаційний контроль над цими територіями.

Генштаб України повідомляв, що окупанти зміцнюють свої позиції в районі Лисичанська та Білогорівки. Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк також зазначив, що російські війська хочуть встановити адміністративну присутність у Сєвєродонецьку та створили комендатуру замість місцевого самоврядування.

Також російські лідери можуть готуватись до мобілізації громадян України на окупованих територіях.

Крім того, 4 липня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки до подальших бойових дій у напрямку Бахмута та Сіверська.

Російські сили провели обмежені наземні атаки на південному заході від Донецька, щоби покращити своє тактичне становище у районі Донецьк-Авдіївка.

Окупанти продовжували наступальні операції на північний захід від Слов’янська поблизу кордону Харківської та Донецької областей і 4 липня досягли поступових успіхів.

4 липня російські сили зосередили свої зусилля щодо відновлення втрачених позицій на північному сході Херсонської області.

#Putin celebrated the #Russian seizure of #Lysychansk and the #Luhansk Oblast border and appeared to direct the Russian military to conduct an operational pause.

