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Факти / Україна

Щомісяця отримував $4 тисячі: СБУ викрило у співпраці зі спецслужбами РФ помічника нардепа

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Щомісяця отримував $4 тисячі: СБУ викрило у співпраці зі спецслужбами РФ помічника нардепа

СБУ викрила помічника народного депутата України, який, будучи російським агентом,  здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

– Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на “зв’язок” своєму керівнику – Дмитру Зубарєву, – йдеться у повідомленні СБУ.

Своєму російському куратору зрадник передав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на Сході України.

За співпрацю з ворогом помічник нардепа щомісячно отримував від російських спецслужб від $1,5 до 4 тис.

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Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Джерело: СБУ

Фото: скрін з відео СБУ

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