Щомісяця отримував $4 тисячі: СБУ викрило у співпраці зі спецслужбами РФ помічника нардепа
СБУ викрила помічника народного депутата України, який, будучи російським агентом, здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
– Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на “зв’язок” своєму керівнику – Дмитру Зубарєву, – йдеться у повідомленні СБУ.
Своєму російському куратору зрадник передав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на Сході України.
За співпрацю з ворогом помічник нардепа щомісячно отримував від російських спецслужб від $1,5 до 4 тис.
Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.
Джерело: СБУ
Фото: скрін з відео СБУ