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Факты / Украина

Системы ПВО NASAMS смогут перехватывать ракетные удары по Харькову — Жданов

Илья Нежигай, редактор ленты
NASAMS

Одна система зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны NASAMS сможет обеспечить частичную защиту Харькова от ракетных обстрелов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Национального телемарафона.

Его спросили, смогут ли повысить ситуацию в Харькове западные вооружения, такие как комплекс противовоздушной обороны NASAMS или ракетная артиллерийская система HIMARS.

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— HIMARS здесь ни при чем, у нас нет политического решения по ведению боевых действий на сопредельных территориях, то есть мы не будем стрелять по территории Российской Федерации, по крайней мере, пока… К сожалению, в Харькове такая же ситуация. А вот NASAMS, если придет и если будет принято решение поставить хотя бы одну батарею в Харьков, то да можно частично разрядить ситуацию тем, что по крайней мере ракеты, в том числе и баллистические, будут перехватываться, — сказал Жданов.

Он добавил, что пока точно неизвестно, когда в Украину прибудут указанные системы ПВО.

– Насколько я понимаю, они будут в пакете помощи, которые он (президент США Джо Байден, – Ред.) объявил на $800 млн. Поэтому я думаю, что их еще нет в Украине, – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что системы NASAMS существенно усилят противовоздушную оборону Украины.

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Фото: Kongsberg

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