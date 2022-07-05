Липень, 05 в 18:54

Одна система зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони NASAMS зможе забезпечити частковий захист Харкова від ракетних обстрілів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Його запитали, чи зможуть підвищити безпекову ситуацію у Харкові західні озброєння, як то комплекс протиповітряної оборони NASAMS чи ракетна артилерійська система HIMARS.

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– HIMARS тут ні до чого, в нас немає політичного рішення щодо ведення бойових дій на суміжних територіях, тобто ми не будемо стріляти по території Російської Федерації, принаймні поки що… На жаль, в Харкові така сама ситуація. А от NASAMS, якщо прийде і якщо буде прийнято рішення поставити хоча б одну батарею в Харків, то так, тоді можна частково розрядити ситуацію з тим, що принаймні ракети, в тому числі і балістичні, будуть перехоплюватись, – сказав Жданов.

Він додав, що наразі точно невідомо, коли в Україну прибудуть зазначені системи ППО.

– Наскільки я розумію, вони будуть в пакеті допомоги, які він (президент США Джо Байден, – Ред.) оголосив на $800 млн. Тому я думаю, що їх ще немає в Україні, – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що системи NASAMS суттєво посилять протиповітряну оборону України.

Фото: Kongsberg