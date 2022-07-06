Липень, 05 в 21:55

У Польщі під час затримання міською охороною помер 21-річний українець. Охоронці зняли його з трамвайних рейок, на які він ліг.

Як повідомляє видання Yavp.pl, чергова частина варти мейської Кракова отримала повідомлення про неадекватну поведінку людини.

Згідно з отриманими даними, збуджений і агресивний чоловік лягав на рейки перед трамваєм, що рухався.

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Екіпаж стражі мейської, прибувши на місце, спробував заспокоїти чоловіка, застосовуючи при цьому фізичну силу.

Проте українець несподівано знепритомнів під час затримання.

Охорона та водій трамвая спробували реанімувати його, після чого на місце приїхала швидка допомога.

Проте врятувати чоловіка не вдалося – він помер від раптової зупинки серця.

Тіло загиблого доправили на судово-медичну експертизу. Згідно з результатами розтину, травм на тілі чоловіка, які б свідчили про побиття, не виявили.

Прокуратура, яка займається розслідуванням справи, зараз очікує на результати аналізів на алкоголь або психотропні речовини в крові померлого.

Водночас з’ясовуються всі обставини події та аналізуються дії працівників варти мейської Кракова.

Джерело: Yavp.pl