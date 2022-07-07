Июль, 06 в 23:10

Россия перегруппировывается на Донбассе, чтобы нанести удары на Славянском направлении. При этом враг перекидывает силы на южном направлении, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Часть сил с Запорожья значительно оголяется. Очень многие подразделения, где-то 3-4 БТГ на Херсонское направление перебрасываются, при чем туда, на север, где Криворожское направление. Они там попытаются остановить наш разбег на Высокополье, который начался. Однако этого недостаточно, чтобы пойти там в наступление, это достаточно, чтобы нанести нам контрудар встречный и тормозить наш удар, — сказал он.

По его словам, основные направления остаются на Донбассе: главная ударная группировка оккупантов сосредоточена на Славянском направлении, со стороны Изюма и Лимана.

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Алексей Арестович отметил, что на этих участках фронта противник расположил до 25 батальонных тактических групп.

Кроме того, согласно словам Арестовича, группировка врага на Попаснянском направлении набирает оборотов с целью добраться в сторону Бахмута с востока или с юго-востока.

— Основные события это Славянск и Краматорск будут. Ну и Бахмут, — сказал он.

При этом еще одна группировка сил РФ намерена штурмовать линию Северск-Бахмут, чтобы попытаться выйти на границы Луганской области.