Липень, 06 в 23:10

Росія перегруповується на Донбасі, щоб завдати ударів на Слов’янському напрямі. При цьому ворог перекидає сили на південному напрямку, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

– Частина сил із Запоріжжя значно оголюється. Дуже багато підрозділів, десь 3-4 БТГ на Херсонський напрямок перекидаються, до чого туди, на північ, де Криворізький напрямок. Вони там спробують зупинити наш розбіг на Високопілля, який розпочався. Однак цього недостатньо, щоб піти там у наступ, це достатньо, щоб завдати нам контрудару зустрічного і гальмувати наш удар, – сказав він.

За його словами, основні напрямки залишаються на Донбасі: головне ударне угруповання окупантів зосереджено на Слов’янському напрямку, із боку Ізюма та Лимана.

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Олексій Арестович зазначив, що на цих ділянках фронту супротивник розташував до 25 батальйонних тактичних груп.

Крім того, за словами Арестовича, угруповання ворога на Попаснянському напрямі набирає обертів з метою дістатися у бік Бахмута зі сходу або з південного сходу.

– Основні події це Слов’янськ та Краматорськ будуть. Ну і Бахмут, – сказав він.

При цьому ще одне угруповання сил РФ має намір штурмувати лінію Сіверськ-Бахмут, щоб спробувати вийти на межі Луганської області.