Ирландия поможет восстановить Украину – премьер Мартин

Июль, 06 в 19:29

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, который впервые в истории украинско-ирландских отношений прибыл к нам с визитом, заявил, что его страна поможет восстановить Украину после победы в войне.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Мартин пообещал, что продолжит поддерживать украинцев, которые будут приезжать в Ирландию, спасаясь от войны.

Сейчас смотрят

– Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И отвечающие за эти действия, и те, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям, – сказал ирландский премьер-министр.

Также он осудил действия России, направленные на создание продовольственного кризиса.

– Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда может использоваться как инструмент войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие, – заявил он.

Михол Мартин выразил убежденность в дальнейшем развитии отношений Ирландии и Украины и отметил, что мир поражен мощью и устойчивостью нашей страны в борьбе за независимость.