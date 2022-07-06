Ірландія допоможе відновити Україну – прем’єр Мартін

Липень, 06 в 19:29

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, який вперше в історії українсько-ірландських відносин прибув до нас із візитом, заявив, що його країна допоможе відновити Україну після перемоги у війні.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Мартін пообіцяв, що продовжуватиме підтримувати українців, які приїжджатимуть до Ірландії, рятуючись від війни.

Зараз дивляться

– Використання терору проти цивільного населення – це військові злочини. І ті, хто відповідальні за ці дії, і ті, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів, – сказав ірландський прем’єр-міністр.

Також він засудив дії Росії, спрямовані на створення продовольчої кризи.

– Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватись як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від спроби перетворити їжу на зброю, – заявив він.

Міхол Мартін висловив переконання у подальшому розвитку відносин Ірландії та України та зазначив, що світ вражений могутністю та стійкістю нашої країни у боротьбі за незалежність.