Украинские вертолеты и штурмовики ударили по опорным пунктам РФ на Юге
Украинские защитники нанесли два авиаудара из вертолетов и штурмовиков по опорным пунктам россиян в районе Благодатного на Юге.
В настоящее время Оперативное командование Юг доразведывает результаты нанесенных ударов.
Согласно данным ОК Юг, враг не перестает прибегать к тактике нанесения ракетных и авиационных ударов на фоне всеобщего обустройства рубежей обороны.
– Вражеские вертолеты Ка-52 единичными и парными ударами в течение 5 июля атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонской области и дважды – район освобожденной Ивановки. Потерь нет, – сообщают в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, во время воздушного боя в Херсонской области один из тройки российских истребителей безуспешно пытался поразить управляемыми ракетами “воздух-воздух” пару украинских штурмовиков.
В целом за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские и другие подразделения, принадлежащие к ведомству Оперативного командования Юг, уничтожили:
- 18 российских военных,
- две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С,
- одну зенитную установку 23-го калибра,
- одну гаубицу Мста-Б,
- пять единиц бронированной и автомобильной техники,
- два склада боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг