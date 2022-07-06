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Факты / Украина

Украинские вертолеты и штурмовики ударили по опорным пунктам РФ на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Украинские защитники нанесли два авиаудара из вертолетов и штурмовиков по опорным пунктам россиян в районе Благодатного на Юге.

В настоящее время Оперативное командование Юг доразведывает результаты нанесенных ударов.

Согласно данным ОК Юг, враг не перестает прибегать к тактике нанесения ракетных и авиационных ударов на фоне всеобщего обустройства рубежей обороны.

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– Вражеские вертолеты Ка-52 единичными и парными ударами в течение 5 июля атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонской области и дважды – район освобожденной Ивановки. Потерь нет, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, во время воздушного боя в Херсонской области один из тройки российских истребителей безуспешно пытался поразить управляемыми ракетами “воздух-воздух” пару украинских штурмовиков.

В целом за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские и другие подразделения, принадлежащие к ведомству Оперативного командования Юг, уничтожили:

  • 18 российских военных,
  • две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С,
  • одну зенитную установку 23-го калибра,
  • одну гаубицу Мста-Б,
  • пять единиц бронированной и автомобильной техники,
  • два склада боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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