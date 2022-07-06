Українські гелікоптери та штурмовики вдарили по опорних пунктах РФ на Півдні

Липень, 06 в 6:54

Українські захисники завдали двох авіаударів із гелікоптерів та штурмовиків по опорних пунктах росіян у районі Благодатного на Півдні.

Нині Оперативне командування Південь дорозвідує результати завданих ударів.

За даними ОК Південь, ворог не полишає тактики завдання ракетних та авіаційних ударів на фоні загального облаштування рубежів оборони.

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– Ворожі гелікоптери Ка-52 поодинокими та парними ударами протягом 5 липня атакували переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі – район визволеної Іванівки. Втрат немає, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, під час повітряного бою в Херсонській області один із трійки російських винищувачів безуспішно намагався уразити керованими ракетами “повітря-повітря” пару українських штурмовиків.

Загалом протягом минулої доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи, що належать до відомства Оперативного командування Південь, знищили:

18 російських військових,

дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С,

одну зенітну установку 23-го калібру,

одну гаубицю Мста-Б,

п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки,

два склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

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Джерело: ОК Південь