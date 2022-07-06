Українські військові відбили атаки росіян одразу на чотирьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Липень, 06 в 8:26

Упродовж минулої доби українські захисники змусили російських окупантів відступати відразу на чотирьох напрямках.

У районі населеного пункту Долина на Слов’янському напрямку Збройні сили України відбили штурм армії РФ та відкинули окупантів назад.

Російські загарбники ідуть штурмом поблизу Мазанівки. Нині там тривають бої.

Зараз дивляться

Значних втрат ворогові українські військові завдали під час спроби наступу в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Григорівки на Краматорському напрямку.

Відійшли росіяни й після невдалого штурму за підтримки артилерії в районі Новолуганського на Бахмутському напрямку.

ЗСУ зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдавши окупантам втрат, українські військові відкинули їх назад.

Станом на 6 липня армія РФ намагається провести перегрупування.

Тривають зараз бої в районі Луганського.

Жорстко придушили українські захисники спробу наступу загарбників в напрямку Лозового на Південнобузькому напрямку. Тепер російські військові намагаються поповнити втрати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.