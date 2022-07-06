В Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы
Требует проверки
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Ночью 6 июля в Одессе раздавались взрывы.
Мощные звуки было слышно около 03.17, когда в регионе как раз была объявлена воздушная тревога.
Местные СМИ сообщали, что взрывы в областном центре могли стать результатом работы противовоздушной обороны.
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А очевидцы в подтверждение этого делились видео, где виднелись вспышки в небе.
Сирены в городе в течение ночи звучали дважды – с 02.37 до 03.46 и с 04.52 до 05.04.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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