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Факты / Украина

В Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Ночью 6 июля в Одессе раздавались взрывы.

Мощные звуки было слышно около 03.17, когда в регионе как раз была объявлена воздушная тревога.

Местные СМИ сообщали, что взрывы в областном центре могли стать результатом работы противовоздушной обороны.

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А очевидцы в подтверждение этого делились видео, где виднелись вспышки в небе.

Сирены в городе в течение ночи звучали дважды – с 02.37 до 03.46 и с 04.52 до 05.04.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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