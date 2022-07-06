Июль, 06 в 6:05

Ночью 6 июля в Одессе раздавались взрывы.

Мощные звуки было слышно около 03.17, когда в регионе как раз была объявлена воздушная тревога.

Местные СМИ сообщали, что взрывы в областном центре могли стать результатом работы противовоздушной обороны.

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А очевидцы в подтверждение этого делились видео, где виднелись вспышки в небе.

Сирены в городе в течение ночи звучали дважды – с 02.37 до 03.46 и с 04.52 до 05.04.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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