В Одесі під час повітряної тривоги лунали вибухи
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Уночі 6 липня в Одесі лунали вибухи.
Потужні звуки було чутно близько 03.17, коли в регіоні саме була оголошена повітряна тривога.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи в обласному центрі могли бути результатом роботи протиповітряної оборони.
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А очевидці на підтвердження цього ділилися відео, де видно було спалахи в небі.
Сирени в місті протягом ночі лунали двічі – із 02.37 до 03.46 та із 04.52 до 05.04.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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