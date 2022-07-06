Липень, 06 в 6:05

Уночі 6 липня в Одесі лунали вибухи.

Потужні звуки було чутно близько 03.17, коли в регіоні саме була оголошена повітряна тривога.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи в обласному центрі могли бути результатом роботи протиповітряної оборони.

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А очевидці на підтвердження цього ділилися відео, де видно було спалахи в небі.

Сирени в місті протягом ночі лунали двічі – із 02.37 до 03.46 та із 04.52 до 05.04.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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