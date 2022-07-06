Июль, 06 в 14:52

В среду, 6 июля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войска Российской Федерации обстреливают собственные города для того, чтобы отвлечь россиян от резкого падения уровня жизни, а также дискредитировать Украину перед мировым сообществом.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Зачем России постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от “холодильника”, поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется, – отметил советник главы ОП.

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Михаил Подоляк также выразил уверенность в том, что в итоге представители путинского режима предстанут перед трибуналом за все военные преступления – как против украинцев, так и против граждан России.