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Факти / Світ

Відволікають росіян від “холодильника”: Подоляк прокоментував обстріл міст у РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

У середу, 6 липня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війська Російської Федерації обстрілюють власні міста для того, щоб відвернути росіян від різкого падіння рівня життя, а також дискредитувати Україну перед світовою спільнотою.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від “холодильника”, підтримувати градус антиукраїнської істерії та зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується, – наголосив радник голови ОП.

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Михайло Подоляк також висловив упевненість у тому, що врешті-решт представники путінського режиму постануть перед трибуналом за всі військові злочини – як проти українців, так і проти громадян Росії.

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