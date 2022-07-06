Из Донецкой области нужно эвакуировать более 350 тыс. человек — глава ОВА

Июль, 06 в 8:43

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал более 350 тыс. жителей эвакуироваться из области, поскольку Россия усилила свое наступление.

По словам Кириленко, людям нужно уехать из Донецкой области, чтобы сохранить жизнь и позволить украинской армии лучше защищать города от наступления российских оккупантов.

— Судьба всей страны будет решаться в Донецкой области. Как только людей станет меньше, мы сможем больше сконцентрироваться на нашем противнике и выполнять свои основные задачи, — объяснил он.

Также Павел Кириленко добавил, что в городах Донецкой области расположена важная критическая инфраструктура, в частности, водоочистные сооружения.

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Он назвал основными целями РФ Краматорск и Славянск и напомнил, что россияне усилили хаотические обстрелы городов для уничтожения инфраструктуры и жилых районов.

Напомним, накануне глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях также обратился к местным жителям с просьбой эвакуироваться сейчас, пока это безопасно, потому что обстрелы со стороны российских оккупантов усиливаются.

Фото: Павел Кириленко