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Факти / Україна

З Донецької області потрібно евакуювати понад 350 тис. людей – голова ОВА

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
З Донецької області потрібно евакуювати понад 350 тис. людей – голова ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав понад 350 тис. жителів евакуюватися з області, оскільки Росія посилила свій наступ.

За словами Кириленка, людям потрібно виїхати з Донецької області, щоб зберегти життя та дати змогу українській армії краще захищати міста від наступу російських окупантів.

– Доля всієї країни вирішуватиметься на Донеччині. Щойно людей стане менше, ми зможемо більше сконцентруватися на нашому супротивнику і виконувати свої основні завдання, – пояснив він.

Також Павло Кириленко додав, що у містах Донецької області розташована важлива критична інфраструктура, зокрема водоочисні споруди.

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Він назвав основними цілями РФ Краматорськ і Слов’янськ і нагадав, що росіяни посилили хаотичні обстріли міст для знищення інфраструктури та житлових районів.

Нагадаємо, напередодні голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях також звернувся до місцевих жителів з проханням евакуюватися зараз, поки це безпечно, тому що обстріли з боку російських окупантів посилюються.

Фото: Павло Кириленко

Джерело: AP
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