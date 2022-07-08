Июль, 07 в 22:54

Угроза наступления российских войск на Харьков есть, однако она не имеет смысла.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестовича спросили, есть ли угроза полномасштабного наступления на Харьков.

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— Те войска, которые двигались с севера Харьковской области, притормозили, потому что наши там выписали люлей и им пришлось остановиться. Но за их спиной на территории Белгородской области стоит 144-я дивизия почти в полном составе. Это неприятная сила, если она пойдет на Харьков, то будет проблемно. Но я думаю, что направление все-таки будет не Харьковское, — ответил советник главы Офиса президента.

По его словам, по задачам, которые ставят россияне, предусматривается усиление Славянска и Краматорска. А войска на Харьковском направлении стоят, чтобы угрожать Украине и не дать возможности руководству ВСУ перебрасывать войска.

— Бросать их на Харьков нет смысла, потому что они не возьмут город и не решат никакие задачи, им придется концентрироваться на главных усилиях. Но подержать, поугрожать могут… если кинут, то будут идиотами, — сказал он.

Напомним, 7 июля российские войска обстреляли Харьков ракетами, в результате чего погибли три человека.