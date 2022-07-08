Липень, 07 в 22:54

Загроза наступу російських військ на Харків є, проте вона не має сенсу.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Арестовича спитали, чи є загроза повномасштабного наступу на Харків.

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– Ті війська, які рухалися з півночі Харківської області, пригальмували, бо наші там виписали люлів і їм довелося зупинитись. Але за їхньою спиною на території Бєлгородської області стоїть 144-а дивізія майже у повному складі. Це неприємна сила, якщо вона піде до Харкова, то буде проблемно. Але я думаю, що напрямок все ж таки буде не Харківський, – відповів радник глави Офісу президента.

За його словами, щодо завдань, які ставлять росіяни, передбачається посилення Слов’янська та Краматорська. А війська на Харківському напрямку стоять, щоб загрожувати Україні та не дати можливості керівництву ЗСУ перекидати війська.

– Кидати їх на Харків немає сенсу, бо вони не візьмуть місто і не вирішать жодних завдань, їм доведеться зосереджуватися на головних зусиллях. Але потримати, погрожувати можуть… якщо кинуть, то будуть ідіотами, – сказав він.

Нагадаємо, 7 липня російські війська обстріляли Харків ракетами, внаслідок чого загинули троє людей.