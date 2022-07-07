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Факты / Украина

РФ истощила свой арсенал и может атаковать только на одном направлении – Данилов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ истощила свой арсенал и может атаковать только на одном направлении – Данилов

Спустя четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине появились признаки истощения арсенала России. Теперь страна-агрессор не может атаковать больше чем на одном направлении фронта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, Россия сменила тактику ведения боевых действий. На начальном этапе вторжения РФ пыталась совершить прорывы вглубь Украины, однако потерпела неудачу и потеряла элитные подразделения. Сейчас русские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии.

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Данилов отметил, что Россия скапливает очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым Украина не может справиться, что дает россиянам преимущество.

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Секретарь СНБО сказал, что пока Украина должна вести оборонную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые раньше были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне “беззащитны перед HIMARS и Украине потребуются еще десятки таких пусковых установок.

Источник: WSJ

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