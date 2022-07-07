РФ виснажила свій арсенал та може атакувати лише на одному напрямку – Данілов

Липень, 07 в 8:08

Через чотири місяці після початку повномаштабної війни в Україні з’явилися ознаки виснаження арсеналу Росії. Тепер країна-агресор не може атакувати більше ніж на одному напрямку фронту.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, Росія змінила тактику ведення бойових дій. На початковому етапі вторгнення РФ намагалася здійснити прориви вглиб України, проте зазнала невдачі та втратила елітні підрозділи. Зараз російські війська наступають кроками під прикриттям артилерії.

Зараз дивляться

Данілов зазначив, що Росія скупчує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким Україна не може впоратися, що дає росіянам перевагу.

Секретар РНБО сказав, що поки що Україна має вести оборонну війну. Прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS дозволило Україні завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни “беззахисні перед HIMARS і Україні будуть потрібні ще десятки таких пускових установок.

Джерело: WSJ