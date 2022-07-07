США и союзники передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов — Данилов
Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, прибытие HIMARS позволило Украине наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.
Данилов отметил, что девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине “со смертельным исходом”, а россияне “беззащитны перед ними и очень обеспокоены”.
Напомним, что также Данилов заявлял, что спустя четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине появились признаки истощения арсенала России.
Источник: The Wall Street Journal
Фото: Генштаб ВСУ