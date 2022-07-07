США и союзники передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов — Данилов

Июль, 07 в 14:51

Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, прибытие HIMARS позволило Украине наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.

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Данилов отметил, что девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине “со смертельным исходом”, а россияне “беззащитны перед ними и очень обеспокоены”.

Напомним, что также Данилов заявлял, что спустя четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине появились признаки истощения арсенала России.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Генштаб ВСУ