США та союзники передали Україні 9 РСЗВ HIMARS та аналогічних комплексів – Данілов

Липень, 07 в 14:51

Україна вже отримала від США та союзників дев’ять американських ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів, проте для серйозного контрнаступу потрібні ще десятки.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, прибуття HIMARS дозволило Україні завдавати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю української зброї.

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Данілов зазначив, що дев’ять HIMARS та аналогічних ракетних комплексів вже діють в Україні “зі смертельними наслідками”, а росіяни “беззахисні перед ними і дуже стурбовані”.

Нагадаємо, що також Данілов заявляв, що через чотири місяці після початку повномасштабної війни в Україні з’явилися ознаки виснаження арсеналу Росії.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Генштаб ЗСУ