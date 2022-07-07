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Факты / Украина

Евро стоит меньше 30, доллар — стабилен: курс валют 7 июля

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Євро

7 июля Нацбанк снизил стоимость европейской валюты. Сегодня евро стоит 29,81, что на 3 копейки меньше по сравнению с 6 июля.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Приватбанк 7 июля предлагает следующие курсы валют:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в Райффайзен Банке:

Курс валют в УкрСиббанке:

В обменниках курс доллара колеблется в пределах 35,00-35,50, евро стоит — 35,83-36,65.

К слову, ранее Факты ICTV писали, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упадет не менее чем на 35%.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Фото: Depositphotos

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