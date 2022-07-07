Июль, 07 в 12:14

7 июля Нацбанк снизил стоимость европейской валюты. Сегодня евро стоит 29,81, что на 3 копейки меньше по сравнению с 6 июля.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Приватбанк 7 июля предлагает следующие курсы валют:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в Райффайзен Банке:

Курс валют в УкрСиббанке:

В обменниках курс доллара колеблется в пределах 35,00-35,50, евро стоит — 35,83-36,65.

К слову, ранее Факты ICTV писали, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упадет не менее чем на 35%.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Фото: Depositphotos