Евро стоит меньше 30, доллар — стабилен: курс валют 7 июля
7 июля Нацбанк снизил стоимость европейской валюты. Сегодня евро стоит 29,81, что на 3 копейки меньше по сравнению с 6 июля.
Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.
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Приватбанк 7 июля предлагает следующие курсы валют:
Курс валют в Ощадбанке:
Курс валют в Монобанке:
Курс валют в Райффайзен Банке:
Курс валют в УкрСиббанке:
В обменниках курс доллара колеблется в пределах 35,00-35,50, евро стоит — 35,83-36,65.
К слову, ранее Факты ICTV писали, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упадет не менее чем на 35%.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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