7 липня Нацбанк знизив вартість європейської валюти. Сьогодні євро коштує 29,81, що на 3 копійки менше в порівнянні з 6 липня.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

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Приватбанк 7 липня пропонує такі курси валют:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют у Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

В обмінниках курс долара коливається у межах 35,00-35,50, євро коштує – 35,83-36,65.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що у 2022 році валовий внутрішній продукт (ВВП) України впаде не менше ніж на 35%.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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