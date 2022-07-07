Євро коштує менше 30, долар – стабільний: курс валют 7 липня
7 липня Нацбанк знизив вартість європейської валюти. Сьогодні євро коштує 29,81, що на 3 копійки менше в порівнянні з 6 липня.
Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
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Приватбанк 7 липня пропонує такі курси валют:
Курс валют в Ощадбанку:
Курс валют в Монобанку:
Курс валют у Райффайзен Банку:
Курс валют в УкрСиббанку:
В обмінниках курс долара коливається у межах 35,00-35,50, євро коштує – 35,83-36,65.
До речі, раніше Факти ICTV писали, що у 2022 році валовий внутрішній продукт (ВВП) України впаде не менше ніж на 35%.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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