Июль, 05 в 16:18

В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упадет не менее чем на 35%.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на экономическом форуме в швейцарском Лугано, посвященном послевоенному восстановлению Украины.

– Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, восстановить часть цепочек производства и поставок. Однако все это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%, к сожалению, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Россия целенаправленно уничтожает экономику Украины, блокирует порты и обстреливает гражданскую инфраструктуру. В частности, уничтожены десятки тысяч домов и квартир, разрушены и повреждены 25 тыс. км дорог, более 300 мостов, 12 аэропортов, тысячи школ, сотни больниц.

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– Ущерб оценивается по меньшей мере в $750 млрд. Недавно президент Европейского инвестиционного банка озвучил сумму, необходимую на восстановление экономики Украины: с учетом всех экономических потерь, снижения ВВП – это более $1 трлн, — отметил Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что Украина в условиях полномасштабной войны продемонстрировала чрезвычайную устойчивость: работают энергетическая и банковская системы, государственные органы власти и госуслуги. Государство выплачивает все социальные платежи, восстанавливает критическую инфраструктуру, платит зарплаты и пенсии.

– Мы готовы перезапускать бизнес, запустили специализированные программы по этому поводу, – добавил Шмыгаль.

По оценке Госстата, по состоянию на первый квартал 2022 года ВВП Украины сократился на 15,1% в годовом измерении.

В середине июня в Национальном банке Украины сообщили, что украинская экономика постепенно восстанавливается с момента наибольшего падения в марте. В результате этого спад в мае замедлился до 35-40%.

Источник: URC 2022