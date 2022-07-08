Июль, 08 в 9:14

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты, чтобы выйти на админграницу Луганщины, артиллерией уничтожают окрестные села.

Российские военные бьют из всех видов тяжелого вооружения по Белогоровке и Золотаровке. Оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию.

— То есть, их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области, — написал на своей официальной странице в Telegram Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганщиной. ВСУ держат там оборону.

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— Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких “котлах”. Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали отход, нанесли россиянам значительные потери, — заметил он.

Чтобы выйти на админграницу Луганщины оккупанты артиллерией уничтожают окрестные села — Гайдай / 7 фотографий

Источник: Сергей Гайдай