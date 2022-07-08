Липень, 08 в 9:14

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти, щоби вийти на адмінмежу Луганщини, артилерією знищують навколишні села.

Російські військові б’ють зі всіх видів важкого озброєння по Білогорівці та Золотарівці. Окупанти застосовують ствольну та реактивну артилерію.

– Тобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Щоби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram Сергій Гайдай.

Також він повідомив, що схожою є ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною. ЗСУ тримають оборону там.

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– Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька “котлів”. Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, завдали росіянам значних втрат, – зауважив він.

Щоби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села – Гайдай / 7 фотографий

Джерело: Сергій Гайдай