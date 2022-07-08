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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Флаг Украины на Змеином и обстрел Харькова россиянами: что происходит на 135 сутки войны (онлайн)

Флаг Украины на Змеином и обстрел Харькова россиянами: что происходит на 135 сутки войны (онлайн)

Несмотря на заявление Минобороны РФ о паузе в боевых действиях, обстрелы украинской территории продолжались. В Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях россияне обстреляли десятки сел и городов.

Российские захватчики снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, погибли три человека.

В Краматорске попали в центр города. Есть раненые от удара по Славянску.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку. Однако, кто бы ни пришел на его место, Великобритания будет продолжать поддержку Украины.

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00:08 - 08 июля

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото обстрела Немышлянского района Харькова. В результате обстрела три человека погибли, пятеро получили ранения.

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23:53 - 07 июля

Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка.

16-летний Владислав был похищен 8 апреля на блокпосте российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны. Он был в плену 90 дней.

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23:49 - 07 июля

В Запорожской области в результате обстрелов загорелись поля. Огонь уже опрокинулся на соседнюю Днепропетровскую область. Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

– Уничтожено около 20 га пшеницы, пожар самоликвидировался, – отметил он.

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