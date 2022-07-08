Флаг Украины на Змеином и обстрел Харькова россиянами: что происходит на 135 сутки войны (онлайн)

Несмотря на заявление Минобороны РФ о паузе в боевых действиях, обстрелы украинской территории продолжались. В Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях россияне обстреляли десятки сел и городов.

Российские захватчики снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, погибли три человека.

В Краматорске попали в центр города. Есть раненые от удара по Славянску.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку. Однако, кто бы ни пришел на его место, Великобритания будет продолжать поддержку Украины.