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Факти / Україна

У двох окупованих містах спалахнули склади боєприпасів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух на складі боєприпасів у Шахтарську 8 липня 2022

Уранці 8 липня в двох тимчасово окупованих містах України пролунали вибухи.

Ідеться про Нову Каховку Херсонської області та Шахтарськ Донецької області.

Повідомляють, що в обох містах палають склади боєприпасів російських загарбників.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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