У двох окупованих містах спалахнули склади боєприпасів
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Уранці 8 липня в двох тимчасово окупованих містах України пролунали вибухи.
Ідеться про Нову Каховку Херсонської області та Шахтарськ Донецької області.
Повідомляють, що в обох містах палають склади боєприпасів російських загарбників.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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