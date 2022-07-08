У двох окупованих містах спалахнули склади боєприпасів

Липень, 08 в 6:19

Уранці 8 липня в двох тимчасово окупованих містах України пролунали вибухи.

Ідеться про Нову Каховку Херсонської області та Шахтарськ Донецької області.

Повідомляють, що в обох містах палають склади боєприпасів російських загарбників.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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