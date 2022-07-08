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Факты / Украина

Зеленский заявил, что Украина не отдаст территорию ради мира с Россией

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский заявил, что Украина не отдаст территорию ради мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уступка украинской территории не будет частью каких-либо дипломатических переговоров о прекращении войны.

— Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы всегда об этом говорим и намерены это доказать, — сказал Зеленский.

Также Зеленский отреагировал на отставку одного из главных западных союзников Украины, премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона:

— Я думаю то, что Джонсон делал для Украины, очень помогало нам. Я считаю его другом Украины, но я думаю, что его общество также поддерживало Украину в Европе. Я считаю, что Великобритания на стороне добра, на стороне Украины, — сказал Зеленский.

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Также глава государства добавил, что уверен — политика Великобритании в отношении Украины не поменяется из-за отставки Бориса Джонсона.

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Источник: CNN

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