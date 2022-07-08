Зеленський заявив, що Україна не віддасть територію заради миру з Росією

Липень, 08 в 8:45

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться жодною зі своїх територій під час будь-яких дипломатичних переговорів щодо припинення війни.

– Українці не готові віддати свою землю, визнати, що ці території належать Росії. Це наша земля. Ми завжди про це говоримо і маємо намір це довести, – сказав Зеленський.

Також Зеленський відреагував на відставку одного з головних західних союзників, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона:

– Я думаю те, що Джонсон робив для України, дуже допомагало нам. Я вважаю його другом України, але думаю, що його суспільство також підтримувало Україну в Європі. Я вважаю Велику Британію на боці добра, на боці України, – сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що впевнений – політика Великої Британії щодо України не зміниться через відставку Бориса Джонсона.

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Джерело: CNN