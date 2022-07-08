Зеленський заявив, що Україна не віддасть територію заради миру з Росією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться жодною зі своїх територій під час будь-яких дипломатичних переговорів щодо припинення війни.
– Українці не готові віддати свою землю, визнати, що ці території належать Росії. Це наша земля. Ми завжди про це говоримо і маємо намір це довести, – сказав Зеленський.
Також Зеленський відреагував на відставку одного з головних західних союзників, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона:
– Я думаю те, що Джонсон робив для України, дуже допомагало нам. Я вважаю його другом України, але думаю, що його суспільство також підтримувало Україну в Європі. Я вважаю Велику Британію на боці добра, на боці України, – сказав Зеленський.
Також глава держави додав, що впевнений – політика Великої Британії щодо України не зміниться через відставку Бориса Джонсона.
Джерело: CNN