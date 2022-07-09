Липень, 09 в 13:28

На Херсонщині російські війська навмисне та цілеспрямовано знищують врожай, обстрілюючи запальними снарядами сільськогосподарські угіддя. Через це на полях виникають масштабні пожежі, які дуже важко загасити.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції, від обстрілів військ РФ страждають як тимчасово окуповані, так і деокуповані населені пункти області.

Через щоденні масштабні пожежі вигоріли вже сотні гектарів врожаю на полях – пшениці, ячменю та інших зернових культур, а також ліси та полезахисні смуги.

Зараз дивляться

Крім того, окупанти нищать склади із зерном та сільськогосподарську техніку українців.

– Через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяють гасити займання. Загарбники знищують склади із зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Аби врятувати хоч частину врожаю, люди працюють на техніці поруч зі стіною вогню, – зазначили в поліції.

Через обстріли згоряють цілі поля: на Херсонщині окупанти навмисне нищать врожай / 6 фотографий

Зокрема, лише цього тижня через обстріли РФ біля селища Розлив Білозерської територіальної громади загорілися 12 га посівів зернових культур. Крім того, виникла пожежа в сосновому лісі в Олешківській територіальній громаді. Пожежі ніхто не зміг загасити через присутність там російських окупантів.

Під час ворожого обстрілу Генічеського району пожежа охопила поле з пшеницею біля смт. Новоолексіївка та села Новопокровка. Врожай згорів, як і сільськогосподарська техніка.

Крім того, після обстрілу окупантами Каховського району загорівся сосновий ліс: вогонь охопив площу понад 5 га.

А у Великоолександрівській територіальній громаді ворожий обстріл спровокував загоряння посівів озимої пшениці та ячменю на площі близько 150 га.

Горів сосновий ліс біля села Кохани (через артилерійських обстріл російських військ) та на території Олешківського лісомисливського господарства (на площі три га).

За усіма цими фактами злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Зазначена стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

На початку червня в Мінагрополітики спрогнозували, що наступного року врожай в Україні може скоротитися на 40% через повномасштабне вторгнення РФ.