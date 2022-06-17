Июнь, 17 в 18:36

Суда под российским флагом регулярно вывозят украденное у Украины зерно и доставляют его в Сирию. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies.

Компания обнародовала майские фото, на которых можно увидеть два балкера под российским флагом в порту временно оккупированного РФ города Севастополь. На них происходила погрузка зерна.

Несколько дней спустя спутники Maxar сделали новые снимки, на которых эти же суда были замечены уже в Сирии с открытыми люками и полуприцепами. Они пришвартовались для разгрузки зерна.

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Фото: Maxar Technologies

Еще один спутниковый снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан 12 июня.

– Россияне продолжают вывозить зерно из Украины и транспортировать его в другие регионы мира… Кажется, это (майские снимки, — Ред.) не единичный случай. На новом спутниковом снимке Maxar от 12 июня 2022 года видно, как на другой корабль загружают зерно в Севастополе, — отмечается в сообщении.

Фото Maxar от 12 июня 2022 года

Специалисты компании Maxar, проанализировав спутниковые снимки, также пришли к выводу, что из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны Украина может в этом году получить на 50% меньше урожая сельскохозяйственных культур, чем в предыдущие годы. Данные приведены по состоянию на начало июня 2022 года.

Согласно оценкам Maxar, в этом году украинские аграрии засеяли на 30% меньше полей, чем в прошлом (разница составляет более 5,8 млн га). В результате этого урожай кукурузы может быть на 54% меньше прошлогоднего, а подсолнечника – на 40% меньше.

Среди регионов с наибольшей разницей в посевных площадях между 2021 и 2022 годами: Черниговская (-68,8%), Житомирская (-67,2%), Ровенская (-64,1%), Полтавская (-63%) и Сумская (-62,2%) области.

– Большинство этих областей находятся на севере Украины вдоль границ России и Беларуси, где российские войска начали вторжение, — напомнили в компании.

В сообщении также отмечается, что на посевную кампанию в Украине в этом году повлияло много факторов, в частности, то, что фермеры пошли защищать свою страну или не могли сеять из-за боевых действий, а также дефицит семян.

Поля северо-западнее Славянска, усыпанные воронками от артиллерийских обстрелов, 6 июня 2022 года. Фото: Maxar Technologies

Как известно, Украина неоднократно обвиняла страну-агрессора РФ в краже зерна с временно оккупированных территорий и попытках продажи его за границей. Соответствующее заявление, в частности, делал президент Владимир Зеленский.

Параллельно РФ блокирует украинские порты, делая невозможным экспорт зерна. Президент США Джо Байден недавно объявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранения его во временных пунктах на границе (в том числе с Польшей).

А в МИД Украины сообщали о наработке двух маршрутов через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Источник: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies