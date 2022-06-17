Не единичный случай: опубликованы новые фото, как РФ вывозит украденное у Украины зерно
Суда под российским флагом регулярно вывозят украденное у Украины зерно и доставляют его в Сирию. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies.
Компания обнародовала майские фото, на которых можно увидеть два балкера под российским флагом в порту временно оккупированного РФ города Севастополь. На них происходила погрузка зерна.
Несколько дней спустя спутники Maxar сделали новые снимки, на которых эти же суда были замечены уже в Сирии с открытыми люками и полуприцепами. Они пришвартовались для разгрузки зерна.
Фото: Maxar Technologies
Еще один спутниковый снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан 12 июня.
– Россияне продолжают вывозить зерно из Украины и транспортировать его в другие регионы мира… Кажется, это (майские снимки, — Ред.) не единичный случай. На новом спутниковом снимке Maxar от 12 июня 2022 года видно, как на другой корабль загружают зерно в Севастополе, — отмечается в сообщении.
Фото Maxar от 12 июня 2022 года
Специалисты компании Maxar, проанализировав спутниковые снимки, также пришли к выводу, что из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны Украина может в этом году получить на 50% меньше урожая сельскохозяйственных культур, чем в предыдущие годы. Данные приведены по состоянию на начало июня 2022 года.
Согласно оценкам Maxar, в этом году украинские аграрии засеяли на 30% меньше полей, чем в прошлом (разница составляет более 5,8 млн га). В результате этого урожай кукурузы может быть на 54% меньше прошлогоднего, а подсолнечника – на 40% меньше.
Среди регионов с наибольшей разницей в посевных площадях между 2021 и 2022 годами: Черниговская (-68,8%), Житомирская (-67,2%), Ровенская (-64,1%), Полтавская (-63%) и Сумская (-62,2%) области.
– Большинство этих областей находятся на севере Украины вдоль границ России и Беларуси, где российские войска начали вторжение, — напомнили в компании.
В сообщении также отмечается, что на посевную кампанию в Украине в этом году повлияло много факторов, в частности, то, что фермеры пошли защищать свою страну или не могли сеять из-за боевых действий, а также дефицит семян.
Поля северо-западнее Славянска, усыпанные воронками от артиллерийских обстрелов, 6 июня 2022 года. Фото: Maxar Technologies
Как известно, Украина неоднократно обвиняла страну-агрессора РФ в краже зерна с временно оккупированных территорий и попытках продажи его за границей. Соответствующее заявление, в частности, делал президент Владимир Зеленский.
Параллельно РФ блокирует украинские порты, делая невозможным экспорт зерна. Президент США Джо Байден недавно объявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранения его во временных пунктах на границе (в том числе с Польшей).
А в МИД Украины сообщали о наработке двух маршрутов через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса.
Источник: Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies