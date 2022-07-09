Стал старостой за сотрудничество с оккупантами: на Киевщине разоблачили коллаборанта

Июль, 09 в 18:09

Во время временной оккупации Киевской области злоумышленник плодотворно сотрудничал с врагом, за что получил “кресло старосты” в нескольких селах Бучанского района. Он передавал оккупантам документацию из поселкового совета относительно участников АТО и лиц, принимавших участие в операции объединенных сил. Также он информировал врага по расположению стратегических объектам инфраструктуры Бучанского района.

“Староста” агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с российскими военными, раздавая им гуманитарную помощь от РФ.

В марте 2022 года по указанию оккупантов организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. “Кресло должностного лица” он занимал, пока ВСУ не уволили Киевщину.

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За совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: МВД