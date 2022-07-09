Став старостою за співпрацю з окупантами: на Київщині викрили колаборанта

Липень, 09 в 18:09

Під час тимчасової окупації Київської області зловмисник плідно співпрацював із ворогом, за що отримав “крісло старости” у декількох сіл у Бучанському районі. Він передавав окупантам документацію з селищної ради стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району.

Також він агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з російськими військовими, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ.

У березні 2022 року за вказівкою окупантів організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. “Крісло посадовця” він займав, допоки ЗСУ не звільнили Київщину.

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За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело: МВС