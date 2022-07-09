В Генштабе ВСУ показали, как десантники уничтожили танковую роту оккупантов

Июль, 09 в 9:39

Украинские военные продолжают уничтожать российскую вражескую технику и личный состав захватчиков.

Так, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как у российских оккупантов не стало танковой роты. На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск.

Во время наступления вражеской танковой роты украинские десантники уничтожили девять российских танков. На кадрах, которые обнародовал Генштаб, видно, как техника армии РФ взрывается одна за другой.

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За сутки ВСУ уничтожили на Юге около 200 россиян. Украинские военные дважды нанесли удар по скоплению российских захватчиков в районе Снегиревки.

Также российская армия потеряла десятки единиц техники, среди которых реактивные системы залпового огня Град и зенитные пушечно-ракетные комплексы Панцирь-С1.