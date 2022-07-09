У Генштабі ЗСУ показали, як десантники знищили танкову роту окупантів

Липень, 09 в 9:39

Українські військові продовжують знищувати російську ворожу техніку та особовий склад загарбників.

Так, у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як у російських окупантів не стало танкової роти. На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ.

Під час наступу ворожої танкової роти українські десантники знищили дев’ять російських танків. На кадрах, які оприлюднив Генштаб видно, як техніка армії РФ вибухає одна за одною.

Зараз дивляться

За добу ЗСУ знищили на Півдні майже 200 росіян. Українські військові двічі завдали удару по скупченню російських загарбників у районі Снігурівки.

Також російська армія втратила десятки одиниць техніки, серед яких реактивні системи залпового вогню Град і зенітні гарматно-ракетні комплекси Панцир-С1.