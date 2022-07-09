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Факти / Україна

У Генштабі ЗСУ показали, як десантники знищили танкову роту окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Генштабі ЗСУ показали, як десантники знищили танкову роту окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують знищувати російську ворожу техніку та особовий склад загарбників.

Так, у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як у російських окупантів не стало танкової роти. На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ.

Під час наступу ворожої танкової роти українські десантники знищили девять російських танків. На кадрах, які оприлюднив Генштаб видно, як техніка армії РФ вибухає одна за одною.

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За добу ЗСУ знищили на Півдні майже 200 росіян. Українські військові двічі завдали удару по скупченню російських загарбників у районі Снігурівки.

Також російська армія втратила десятки одиниць техніки, серед яких реактивні системи залпового вогню Град і зенітні гарматно-ракетні комплекси Панцир-С1.

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