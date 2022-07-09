Вкрили селище Градом: росіяни обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область
Російські військові вкрили Градом селище Червоногригорівка Дніпропетровської області.
Як уточнюють в Оперативному командуванні Південь, російські загарбники гатили з іншого берега водосховища пізно увечері 8 липня.
Інформація про руйнування та жертви уточнюється.
Керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко поспішив заспокоїти місцевих жителів.
– Усі наші міста й села неушкоджені. На іншому березі водосховища працювала ворожа РСЗВ. Можливо, маємо приліт за межами одного з населених пунктів, можливо – ні. Фахівці уточнюють, проінформую, – зазначив Євген Євтушенко.
Крім того, на іншій території Нікопольського району виявили фрагменти ракети типу “повітря-повітря”.
– Це не пов’язано з роботою РСЗВ. Вибуху та пожежі не було, постраждалих немає. Фахівці займаються. Бойових дій, техніки та живої сили окупантів на території району немає, – додав керівник РВА.
У сусідній Миколаївській області через обстріл уранці 8 липня руйнувань зазнали:
- у Висунську – станція техобслуговування,
- у Березнегуватій – будівля школи та житлові будинки,
- у Новосеменівці – приватні будинки, побутові складські приміщення та дворові гаражі.
Як уточнили в ОК Південь, ворог застосовував для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами із збільшеною осколково-уражувальною дією.
Втрат серед місцевого населення нема.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ОК Південь, Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко