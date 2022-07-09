Вкрили селище Градом: росіяни обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область

Липень, 09 в 6:34

Російські військові вкрили Градом селище Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Як уточнюють в Оперативному командуванні Південь, російські загарбники гатили з іншого берега водосховища пізно увечері 8 липня.

Інформація про руйнування та жертви уточнюється.

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Керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко поспішив заспокоїти місцевих жителів.

– Усі наші міста й села неушкоджені. На іншому березі водосховища працювала ворожа РСЗВ. Можливо, маємо приліт за межами одного з населених пунктів, можливо – ні. Фахівці уточнюють, проінформую, – зазначив Євген Євтушенко.

Крім того, на іншій території Нікопольського району виявили фрагменти ракети типу “повітря-повітря”.

– Це не пов’язано з роботою РСЗВ. Вибуху та пожежі не було, постраждалих немає. Фахівці займаються. Бойових дій, техніки та живої сили окупантів на території району немає, – додав керівник РВА.

У сусідній Миколаївській області через обстріл уранці 8 липня руйнувань зазнали:

у Висунську – станція техобслуговування,

у Березнегуватій – будівля школи та житлові будинки,

у Новосеменівці – приватні будинки, побутові складські приміщення та дворові гаражі.

Як уточнили в ОК Південь, ворог застосовував для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами із збільшеною осколково-уражувальною дією.

Втрат серед місцевого населення нема.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь, Євген Євтушенко

Фото: Євген Євтушенко